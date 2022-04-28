Венгрия приняла схему оплаты за российский газ в рублях

Венгрия приняла схему оплаты в рублях за российские газ и нефть. Об этом заявил глава МИД Петер Сийярто, пишет «Интерфакс».

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Дипломат отметил, что 85% газа и 65% нефти страна получает из России.

«Это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию», — сказал Сийярто в эфире CNN.

Он добавил, что в ближайшие несколько лет у Венгрии не будет альтернативных источников или маршрутов.