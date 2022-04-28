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1 час назад

Заявки Европы на российский газ выросли

Lenta.ru

Заявки европейских потребителей на российский газ к 28 апреля выросли до 62,9 миллиона кубометров (с 49,8 миллиона кубометров), пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя «Газпрома» Сергея Куприяна.

Заявки Европы на российский газ выросли
Фото: ТАССТАСС

Подача российского газа для транзита через территорию Украины идет в штатном режиме, отметил он. На максимуме заявки со стороны Европы доходили до 109,6 миллиона кубометров в начале марта. Польша нарастила поставки из Германии. Реверсный поток по газопроводу Ямал — Европа увеличился до 1,3 миллиона кубометров в час.

Ранее сообщалось, что Европейский союз собирается временно нарастить закупки российского топлива через страны, принявшие условия по расчетам в рублях. Решение связано с необходимостью компенсировать прекращение поставок в Польшу и Болгарию.

По данным Bloomberg, на расчеты в рублях согласились четыре покупателя газа в Европе. Согласно вышедшему 31 марта указу, партнерам «Газпрома» нужно открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке, чтобы тот конвертировал поступающие евро или доллары в рубли.

Экономика,Газпромбанк,Газпром,ЕС,
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