Заявки Европы на российский газ выросли

Заявки европейских потребителей на российский газ к 28 апреля выросли до 62,9 миллиона кубометров (с 49,8 миллиона кубометров), пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя «Газпрома» Сергея Куприяна.

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Подача российского газа для транзита через территорию Украины идет в штатном режиме, отметил он. На максимуме заявки со стороны Европы доходили до 109,6 миллиона кубометров в начале марта. Польша нарастила поставки из Германии. Реверсный поток по газопроводу Ямал — Европа увеличился до 1,3 миллиона кубометров в час.

Ранее сообщалось, что Европейский союз собирается временно нарастить закупки российского топлива через страны, принявшие условия по расчетам в рублях. Решение связано с необходимостью компенсировать прекращение поставок в Польшу и Болгарию.