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44 минуты назад

В России предложили привязать рубль к золоту

Лера Букина

В России в скором времени разработают и испытают новую финансовую систему, которая предполагает привязку к золоту и валютным ценностям. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передают «Известия».

В России предложили привязать рубль к золоту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, изменение способа привязки национальной валюты — «условие обеспечения экономической безопасности страны».

Опрошенные газетой эксперты отмечают, что сама по себе идея выпуска нескольких валют внутри одного государства с плавающим курсом возникает не впервые.

Один из специалистов - доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов – напомнил о том, что в Российской империи после проведения реформы в 1895–1897 годах в обращении находились и золотые, и бумажные рубли. В СССР нечто подобное было во время НЭПа. Тогда в стране наблюдался рост экономики и улучшение благосостояния граждан, указал эксперт.

При успешном прохождении реформы российская валюта станет одной из самых сильных и устойчивых валют в мире. Это резко увеличит покупательную способность граждан, полагают экономисты. Однако, по их мнению, это может негативно отразиться на российских экспортерах, так как основным их преимуществом была низкая рублевая себестоимость в сочетании с высокой валютной выручкой.

Ранее замороженные на Западе средства Банк России оценил в 300 миллиардов долларов. Речь идет о высоколиквидных иностранных активах: монетарном золоте, специальных правах заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ, валюте.

Экономика,Сергей Хестанов,Николай Патрушев,Банк России,РАНХиГС,Международный валютный фонд,Совет безопасности РФ,
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