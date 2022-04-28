В России предложили привязать рубль к золоту

В России в скором времени разработают и испытают новую финансовую систему, которая предполагает привязку к золоту и валютным ценностям. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передают «Известия».

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По его словам, изменение способа привязки национальной валюты — «условие обеспечения экономической безопасности страны».

Опрошенные газетой эксперты отмечают, что сама по себе идея выпуска нескольких валют внутри одного государства с плавающим курсом возникает не впервые.

Один из специалистов - доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов – напомнил о том, что в Российской империи после проведения реформы в 1895–1897 годах в обращении находились и золотые, и бумажные рубли. В СССР нечто подобное было во время НЭПа. Тогда в стране наблюдался рост экономики и улучшение благосостояния граждан, указал эксперт.

При успешном прохождении реформы российская валюта станет одной из самых сильных и устойчивых валют в мире. Это резко увеличит покупательную способность граждан, полагают экономисты. Однако, по их мнению, это может негативно отразиться на российских экспортерах, так как основным их преимуществом была низкая рублевая себестоимость в сочетании с высокой валютной выручкой.