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49 минут назад

Десятки районов Польши остались без газа из-за санкций

Lenta.ru

В Польше несколько десятков районов остались без газоснабжения из-за санкций, которые власти страны ввели против компаний, связанных с Россией. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Десятки районов Польши остались без газа из-за санкций
Фото: ReutersReuters

Как уточнил заместитель министра внутренних дел республики Павел Шефернакер, речь, в частности, идет о фирме Novatek Green Energy, которая попала в польский санкционный список. После этого она перестала осуществлять поставки сжиженного углеводородного газа потребителям на территории страны.

По словам замминистра, в настоящее время из 2,5 тысячи административных районов республики проблемы с газоснабжением наблюдаются в нескольких десятках. При этом власти страны предпринимают уже меры, чтобы исправить ситуацию.

«Мы делаем все, чтобы газ как можно скорее вернулся», — подчеркнул Шефернакер.

26 апреля стало известно, что польские власти ввели санкции в отношении 50 российских и белорусских физических и юридических лиц. В частности, фигурантами списка стали «Новатэк», «Газпром» и «Акрон».

27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки в Болгарию и Польшу после того, как страны отказались перевести оплату за полученный с 1 апреля газ на новый рублевый счет компании. При этом уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский утверждал, что в стране не будет дефицита топлива.

Экономика,Петр Наимский,Новатэк,Акрон,Газпром,
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