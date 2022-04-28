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38 минут назад

FT: Германия, Австрия, Венгрия и Словакия готовятся платить за российский газ в рублях

Газета.Ru

Крупнейшие энергетические компании Германии, Австрии, Венгрии и Словакии готовятся открыть рублевые счета в "Газпромбанке" в Швейцарии, чтобы платить за поставки газа из России в рублях. Об этом сообщает Financial Times.

По данным газеты, этот вопрос также обсуждает итальянская компания Eni. В FT отметили, что согласие компаний подчиниться требованиям Москвы поставит под угрозу единство в Евросоюзе.

Накануне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила компании, чтобы они не подчинялись требованиям России по изменению оплаты за газ.

Десятки районов Польши остались без газа из-за санкций

"Компании с такими контрактами не должны соглашаться с требованиями России. Это было бы нарушением санкций, а значит, высоким риском для компаний", - цитирует ее Bloomberg.

В Bloomberg также добавили, что в следующем месяце, в связи с наступлением сроков оплаты, правительства и компании по всей Европе должны решить соблюдать ли требования Москвы или столкнуться с проблемами с энергоресурсами. Ранее "Газпром" сообщил о полной приостановке газовых поставок в Польшу и Болгарию.

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