Литва и Испания призвали срочно ввести эмбарго на газ и нефть из РФ

Санкции против России, связанные с эмбарго на нефть и газ, нужно ввести немедленно. Об этом заявили министры иностранных дел Литвы и Испании Габриэлюс Ландсбергис и Хосе Мануэль Альбарес на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам переговоров, передает «Интерфакс».

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«Необходимость введения эмбарго на российские нефть и газ обсуждается уже несколько недель. Здесь, наше мнение, позиции и Литвы, и Испании совпадают, что это нужно делать немедленно», - подчеркнул Ландсбергис.

Глава МИД Испании отметил, что их позиции относительно необходимости сохранить давление на Россию совпадают. Также он обратил внимание на то, что введенные международной общественностью санкции уже оказывают влияние на российскую экономику. Альбарес подчеркнул, что его страна намерена поддержать новый пакет санкций в отношении РФ.

«Но мы также понимаем, что не все государства уязвимы в равной степени, не у всех равные связи с Россией, и мы также очень хотим сохранить единство в Евросоюзе», - указал он.