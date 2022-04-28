Названа страна, которая поможет Европе с газом

Южная Корея готова перенаправить часть своих поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, чтобы помочь ей справиться с энергетическим кризисом. Об этом сообщило министерство промышленности страны, пишет «Прайм» со ссылкой на агентство Ренхап.
США обратились к Сеулу с такой просьбой еще в феврале, однако тогда договориться не получилось. Вместе с тем МИД Южной Кореи отметил, что страна активно рассматривает возможность содействия поставкам газа на случай возникновения необходимости. В министерстве не сообщили, когда и какой объем будет отправлен в Европу. Там же заверили, что на цену топлива внутри республики, которая с апреля выросла на 3 процента, она не повлияет. По словам источника, знакомого с ситуацией, газовоз отправится в Европу до лета, а партия окажется небольшой.
Цена газа в Южной Корее по состоянию на конец марта составила более 1000 долларов за тысячу кубометров, что больше чем вдвое больше показателя прошлого года.
Помощь европейским странам понадобилась из-за энергетического кризиса, который появился после начала российской военной спецоперации на территории Украины и последовавших за этим санкций западных стран.
Ранее 27 апреля прекратились поставки российского газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу, которые не исполнили ультиматум «Газпрома».