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1 час назад

Названа страна, которая поможет Европе с газом

Лера Букина

Южная Корея готова перенаправить часть своих поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, чтобы помочь ей справиться с энергетическим кризисом. Об этом сообщило министерство промышленности страны, пишет «Прайм» со ссылкой на агентство Ренхап.

Названа страна, которая поможет Европе с газом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

США обратились к Сеулу с такой просьбой еще в феврале, однако тогда договориться не получилось. Вместе с тем МИД Южной Кореи отметил, что страна активно рассматривает возможность содействия поставкам газа на случай возникновения необходимости. В министерстве не сообщили, когда и какой объем будет отправлен в Европу. Там же заверили, что на цену топлива внутри республики, которая с апреля выросла на 3 процента, она не повлияет. По словам источника, знакомого с ситуацией, газовоз отправится в Европу до лета, а партия окажется небольшой.

Цена газа в Южной Корее по состоянию на конец марта составила более 1000 долларов за тысячу кубометров, что больше чем вдвое больше показателя прошлого года.

Помощь европейским странам понадобилась из-за энергетического кризиса, который появился после начала российской военной спецоперации на территории Украины и последовавших за этим санкций западных стран.

Ранее 27 апреля прекратились поставки российского газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу, которые не исполнили ультиматум «Газпрома».

Экономика,Газпром,
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