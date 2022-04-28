Названа страна, которая поможет Европе с газом

США обратились к Сеулу с такой просьбой еще в феврале, однако тогда договориться не получилось. Вместе с тем МИД Южной Кореи отметил, что страна активно рассматривает возможность содействия поставкам газа на случай возникновения необходимости. В министерстве не сообщили, когда и какой объем будет отправлен в Европу. Там же заверили, что на цену топлива внутри республики, которая с апреля выросла на 3 процента, она не повлияет. По словам источника, знакомого с ситуацией, газовоз отправится в Европу до лета, а партия окажется небольшой.