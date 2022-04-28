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1 час назад

«Не уступим»: премьер Болгарии об условиях России по газу

News.ru

Власти Болгарии не согласятся на условия России по поставкам газа, заявил премьер-министр страны Кирил Петков, которого цитирует Monde. По его словам, имеющихся запасов хватит более чем на месяц. Кроме того, к концу июня Болгария планирует завершить строительство нового интерконнектора с Грецией. Премьер добавил, что страна рассчитывает на общеевропейскую стратегию закупок СПГ.

Нам действительно нужно действовать вместе и действовать быстро. Потому что мы не уступим. Никто не имеет права в одностороннем порядке менять условия контракта. Если бы мы уступили, то это была бы первая трещина в европейской семье, — заявил Петков.

26 апреля «Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр напомнил, что потребители были своевременно уведомлены об изменении схемы расчётов.

Позже премьер Болгарии Петков назвал такое решение «Газпрома» рэкетом и шантажом. Он сообщил, что уже связался с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, отметив, что «одностороннее нарушение договора между «Газпромом» и Болгарией — это не проблема Болгарии, а проблема всего Евросоюза, и ответ на эти действия будет общим».

Экономика,Видео,Кирил Петков,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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