«Не уступим»: премьер Болгарии об условиях России по газу

Власти Болгарии не согласятся на условия России по поставкам газа, заявил премьер-министр страны Кирил Петков, которого цитирует Monde. По его словам, имеющихся запасов хватит более чем на месяц. Кроме того, к концу июня Болгария планирует завершить строительство нового интерконнектора с Грецией. Премьер добавил, что страна рассчитывает на общеевропейскую стратегию закупок СПГ.

Нам действительно нужно действовать вместе и действовать быстро. Потому что мы не уступим. Никто не имеет права в одностороннем порядке менять условия контракта. Если бы мы уступили, то это была бы первая трещина в европейской семье, — заявил Петков.

26 апреля «Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр напомнил, что потребители были своевременно уведомлены об изменении схемы расчётов.