Финляндия готова рассмотреть новые санкции против российских энергоресурсов

Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова рассмотреть новые санкции Евросоюза в отношении импорта энергоресурсов из России. Как сообщает РИА Новости, политик отметила, что ЕС вместе с ближайшими союзниками энергично отреагировал на действия России на Украине.
«Принятые нами санкции эффективны и серьезно влияют на российскую экономику. Но мы можем сделать еще больше», — подчеркнула Марин, выступая в Афинах после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
По мнению премьера Финляндии, Евросоюз должен рассмотреть все возможные решения, чтобы уменьшить зависимость от топлива из России. В частности, важно ускорить «зеленый» переход и увеличить количество возобновляемых источников энергии.
Напомним, что страны Запада начали вводить санкции в отношении России в ответ на начало спецоперации РФ по денацификации Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных государств, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.