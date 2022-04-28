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54 минуты назад

Финляндия готова рассмотреть новые санкции против российских энергоресурсов

Елена Прошина

Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова рассмотреть новые санкции Евросоюза в отношении импорта энергоресурсов из России. Как сообщает РИА Новости, политик отметила, что ЕС вместе с ближайшими союзниками энергично отреагировал на действия России на Украине.

Финляндия готова рассмотреть новые санкции против российских энергоресурсов
Фото: ReutersReuters

«Принятые нами санкции эффективны и серьезно влияют на российскую экономику. Но мы можем сделать еще больше», — подчеркнула Марин, выступая в Афинах после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

По мнению премьера Финляндии, Евросоюз должен рассмотреть все возможные решения, чтобы уменьшить зависимость от топлива из России. В частности, важно ускорить «зеленый» переход и увеличить количество возобновляемых источников энергии.

Напомним, что страны Запада начали вводить санкции в отношении России в ответ на начало спецоперации РФ по денацификации Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных государств, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Экономика,Владимир Путин,ЕС,
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