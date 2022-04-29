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57 минут назад

В Болгарии возник политический раскол после остановки поставок газа из России

Lenta.ru

В Болгарии наблюдается политический раскол после прекращения поставок газа из России из-за отказа платить за него в рублях. Об этом сообщила обозреватель издания «Дневник» Анна Христова.

В Болгарии возник раскол после остановки поставок газа из России
Фото: ReutersReuters

Так, президент республики Румен Радев раскритиковал позицию правительства в украинском кризисе.

«Я давно призывал к бережному и ответственному отношению Болгарии к этому конфликту, от которого напрямую зависит благополучие и жизнь болгар», — сказал болгарский лидер.

Он возмутился тем, что Германия и Австрия продолжили получать топливо, когда Болгария и Польша оказались отключены от энергоносителей. Радев призвал правительство «дать четкий ответ гражданам, чьим интересам оно служит».

В то же время бывший премьер-министр страны Бойко Борисов заявил, что правительство намеренно отказывается от российского газа, чтобы втянуть в эту задачу посредников и отмывать через них деньги.

Германия и Греция готовы увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу

Аналогичной позиции придерживается и бывший министр энергетики Делян Добре. По его словам, кабмин не открыл счет в рублях, чтобы покупать российский газ дороже — через посредников.

Ранее президент Болгарии выступил против поставок оружия и оказания другой военной помощи Украине. «Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в этот конфликт. К сожалению, мы видим, что призывы к миру, к скорейшему прекращению конфликта постепенно затухают, а им на смену приходит воинственная риторика», — заявил Радев.

Экономика,
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