Володин: Зеленский загоняет Украину в долговую яму

Американский закон о ленд-лизе - это недешевый товарный кредит, получая таким образом военную помощь, президент Украины Владимир Зеленский загоняет страну в долговую яму. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"Ленд-лиз - это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму", - написал политик.

По словам Володина, мотивы Вашингтона понятны, так как "ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз".

Председатель Госдумы напомнил, что во время Великой Отечественной войны СССР получал вооружение от США по ленд-лизу, о чем говорилось как о помощи союзников. Но потом долги нужно было вернуть, Советскому Союзу приходилось ограничивать себя многие годы, "поставляя в США по взаиморасчетам платину, золото, лес, бесплатно ремонтировали американские суда и тому подобное".

"Но только спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты!" - указал спикер.

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву. Ранее документ был одобрен Сенатом США, теперь он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.