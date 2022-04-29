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1 час назад

В Бундестаге рассказали, что поможет договориться с Россией об оплате газа

Газета.Ru

Член комитета Бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявила, что возобновление экономических связей позволило бы Берлину договориться с Москвой о способах оплаты газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Берлине нашли способ договориться с Москвой о способах оплаты газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, направленной на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям в Европе. Эта атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях. Я думаю, что приоритетом должно быть возобновление экономических связей для облегчения мирных переговоров. Тогда уж точно будет легче договориться об условиях оплаты», — сказал Крупалла.

Ранее Bloomberg писал, что Германия начала готовиться к возможной остановке поставок российского газа на фоне спора об условиях оплаты.

В Болгарии возник раскол после остановки поставок газа из России

«Газпром» перешел на новую схему оплаты за газ с недружественными странами с 1 апреля. Покупатели могут оплачивать топливо в евро, затем Газпромбанк должен конвертировать валюту в рубли и отправлять на счет поставщика.

Экономика,Газпромбанк,Газпром,Бундестаг,
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