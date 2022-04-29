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1 час назад

Глава OMV: отказ Европы от газа из РФ в краткосрочной перспективе может быть невозможным

ТАСС

Отказаться от поставок российского газа в краткосрочной перспективе может быть тяжело или даже невозможно, поскольку этот шаг станет критичным для экономики Европы. Такое мнение высказал глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн в эфире американского телеканала CNBC.

Глава OMV оценил перспективы отказа Европы от газа из РФ
Фото: ТАССТАСС

"Мы должны понимать, что в краткосрочной перспективе для Европы будет трудно или даже невозможно отказаться от российского газа. В среднесрочной и долгосрочной перспективах это может быть возможно, но сейчас, я считаю, мы должны быть уверены в том, что европейская индустрия обеспечена газом", - сказал он.

Штерн добавил, что сроки отказа от российского газа зависят от каждой страны отдельно.

"Некоторые страны имеют возможность отказаться, но если посмотреть на ситуацию в Европе в целом, то видно, что мы не сможем сделать это в краткосрочной перспективе. Это будет критично, потому что имеет влияние на нашу экономику", - указал глава OMV.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно документу, "недружественные" покупатели начнут перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот в свою очередь будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.

Экономика,Владимир Путин,Газпромбанк,
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