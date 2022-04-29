Глава OMV оценил перспективы отказа Европы от газа из РФ

"Мы должны понимать, что в краткосрочной перспективе для Европы будет трудно или даже невозможно отказаться от российского газа. В среднесрочной и долгосрочной перспективах это может быть возможно, но сейчас, я считаю, мы должны быть уверены в том, что европейская индустрия обеспечена газом", - сказал он.