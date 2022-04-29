Граждане Америки приняли решение направить два миллиона долларов из заблокированных активов Российской Федерации на помощь Украине. Соединённые Штаты Америки уже пользовались забором финансовых средств у граждан некоторых государств. У Афганистана они забрали семь миллиардов, у Ирана – ещё больше. Об этом сообщают РИА Новости.

Палата представителей Соединённых Штатов одобрила проект закона, позволяющий применять замороженные средства России для поддержки Украины и “демократизации” нашей страны (417 конгрессменов – за, восемь – против). Правда, документ, лишающий хозяев активов права оспаривать эти действия, не прошел.

Для начала политики требовательно попросили Джозефа Байдена (Президента Соединённых Штатов Америки) продать изъятые в рамках ограничительных мер предметы роскоши.

Глава США объявил, что направляет в Конгресс несколько предложений по противодействию богачам из России. По его словам, американцы сделают всё, чтобы лишить их финансовых средств, которые они накопили. Также будут созданы новые механизмы для проведения конфискаций собственности.

Кроме того, Государственный департамент рассматривает возможность признать Российскую Федерацию спонсором терроризма. Мария Захарова (Официальный представитель внешнеполитического ведомства) пообещала, что Москва ответит на все решения Вашингтона.

Ещё в середине апреля Джейк Салливан (помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности) заявил, что заблокированные активы деловым людям не вернут. При этом даже он сам классифицировал это как “захват”.

И двумя миллионами США, по-видимому, не ограничатся. Жители Америки заморозили сто миллиардов долларов, принадлежащих нашему Центробанку, однако лежащих на счетах Федеральной Резервной Системы Соединённых Штатов. Энтони Блинкен (Руководитель Госдепартамента) не скрывает, что в Белом доме раздумывают, как бы переправить их Киеву.

Владимир Зеленский рассчитывает получить 400 миллиардов долларов из средств Центробанка и российских миллиардеров.