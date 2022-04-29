В Германии заявили о платежах за российский газ в евро

В Министерстве экономики Германии заявили, что правила об оплате российского газа в евро остаются актуальными. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Чиновники подчеркнули, что немецкие компании придерживаются оплаты в евро.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли.

С 1 апреля российским контрагентам по газу предлагается такая схема: они должны перечислить валюту на специальные расчетные счета, открытые в Газпромбанке, сам банк конвертирует валюту в рубли на Мосбирже, затем переведет российскую валюту на счет компании, после чего она сможет расплатиться за газ уже в рублях.

С 27 апреля прямые поставки российского газа в Польшу и Болгарию были полностью приостановлены из-за отказа стран платить по этой схеме.