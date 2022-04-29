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1 час назад

В Германии заявили о платежах за российский газ в евро

Мария Иванова

В Министерстве экономики Германии заявили, что правила об оплате российского газа в евро остаются актуальными. Об этом сообщает ТАСС.

В Германии заявили о платежах за российский газ в евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чиновники подчеркнули, что немецкие компании придерживаются оплаты в евро.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли.

С 1 апреля российским контрагентам по газу предлагается такая схема: они должны перечислить валюту на специальные расчетные счета, открытые в Газпромбанке, сам банк конвертирует валюту в рубли на Мосбирже, затем переведет российскую валюту на счет компании, после чего она сможет расплатиться за газ уже в рублях.

С 27 апреля прямые поставки российского газа в Польшу и Болгарию были полностью приостановлены из-за отказа стран платить по этой схеме.

Источник Bloomberg, близкий к «Газпрому», утверждал, что десять европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты по новой схеме. По словам источника, четыре страны уже заплатили за газ по-новому.

Экономика,Владимир Путин,Газпромбанк,Газпром,Московская биржа,
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