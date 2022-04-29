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1 час назад

ЦБ понизил ключевую ставку до 14%

Алиса Селезнёва

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14 % годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

28 февраля на фоне российской спецоперации на Украине и введения западных санкций совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Регулятор объяснил этот шаг изменениями внешних условий для российской экономики. 11 апреля ЦБ объявил о снижении ключевой ставки до 17% годовых.

Сегодня в Центробанке России отметили, что «внешние условия для экономики остаются сложными», а также заявили об ожидании роста годовой инфляции.

«Сегодняшнее решение Банка России наряду с действующими правительственными программами льготного кредитования поддержит доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничит масштаб снижения экономической активности. При этом денежно-кредитная политика сохранит необходимое дезинфляционное влияние», - подчеркивается в сообщении регулятора.

В Банке России также увидели «пространство для снижения ключевой ставки» в этом году при условии развития ситуации «в соответствии с базовым». При этом регулятор заверил, что решения будут приниматься с учетом процесса структурной перестройки российской экономики и возможных рисков.

Рубль отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке

По данным ЦБ РФ, ключевая ставка в среднем за год может находиться в пределах 12,5-14%, пишет ТАСС.

Ближайшие заседание совета директоров ЦБ по вопросу ключевой ставки запланировано на 10 июня.

Экономика,Видео,Банк России,
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