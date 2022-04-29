ЦБ дал прогноз по росту инфляции

В Центробанке считают, что в ближайшие месяцы инфляция в РФ продолжит расти и достигнет 18-23 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦБ.

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По оценке регулятора на 22 апреля, годовая инфляция в РФ составила 17,6 процента (в марте она была на отметке в 16,7 процента).

По прогнозу ЦБ, в 2023 году инфляция снизится до пяти - семи процентов, а в 2024-м вернется к четырем процентам.

В ЦБ нынешние темпы роста цен назвали высокими, отметив, что они «существенно замедлились» после мартовских пиковых значений.

Замедление инфляции регулятор связывает с укреплением рубля и снижением потребительской активности.

В ближайшем будущем уровень инфляции будет зависеть о того, насколько эффективным окажется импортозамещение, и как скоро и в каких масштабах восстановится импорт.

«Ведомости» ранее опубликовали проект прогноза Минэкономразвития, согласно которому инфляция по итогам 2022 года будет выше 20 процентов.