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50 минут назад

Bloomberg сообщил о двойной схеме платежей, которую Россия предложила Индии

Газета.Ru

Россия предложила Индии двойную схему оплаты, где за энергоносители надо платить в долларах и евро, а за остальные товары – в рупиях и рублях. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Россия предложила Индии двойную схему платежей за экспорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседники агентства отметили, что Россия предложила Индии форму расчетов, согласно которой рубли будут депонированы в индийский банк. После этого они будут конвертированы в рупии. Так же система расчетов будет работать и в обратном направлении.

В агентстве указали, что оплата будет осуществляться через альтернативную SWIFT российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

По данным Bloomberg, схема обсуждалась на прошлой неделе между Центробанком, Минфином, Сбербанком и индийской стороной. Однако окончательного решения по этому вопросу так и не было принято.

27 апреля Reuters сообщил, что индийская энергокомпания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) начала поиски судна для перевозки 700 тыс. баррелей нефти с Дальнего Востока. Проблемы с транспортировкой нефти из России у Индии начались после того, как Европа и США ввели антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. Судоходные компании не изъявляют желания перевозить российское топливо в Азию, так как опасаются возможных репутационных рисков.

Экономика,Банк России,Сбербанк России,
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