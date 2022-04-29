Россия предложила Индии двойную схему платежей за экспорт

Россия предложила Индии двойную схему оплаты, где за энергоносители надо платить в долларах и евро, а за остальные товары – в рупиях и рублях. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
Собеседники агентства отметили, что Россия предложила Индии форму расчетов, согласно которой рубли будут депонированы в индийский банк. После этого они будут конвертированы в рупии. Так же система расчетов будет работать и в обратном направлении.
В агентстве указали, что оплата будет осуществляться через альтернативную SWIFT российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).
По данным Bloomberg, схема обсуждалась на прошлой неделе между Центробанком, Минфином, Сбербанком и индийской стороной. Однако окончательного решения по этому вопросу так и не было принято.
27 апреля Reuters сообщил, что индийская энергокомпания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) начала поиски судна для перевозки 700 тыс. баррелей нефти с Дальнего Востока. Проблемы с транспортировкой нефти из России у Индии начались после того, как Европа и США ввели антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. Судоходные компании не изъявляют желания перевозить российское топливо в Азию, так как опасаются возможных репутационных рисков.