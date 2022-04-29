Россия предложила Индии двойную схему платежей за экспорт

Россия предложила Индии двойную схему оплаты, где за энергоносители надо платить в долларах и евро, а за остальные товары – в рупиях и рублях. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

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Собеседники агентства отметили, что Россия предложила Индии форму расчетов, согласно которой рубли будут депонированы в индийский банк. После этого они будут конвертированы в рупии. Так же система расчетов будет работать и в обратном направлении.

В агентстве указали, что оплата будет осуществляться через альтернативную SWIFT российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

По данным Bloomberg, схема обсуждалась на прошлой неделе между Центробанком, Минфином, Сбербанком и индийской стороной. Однако окончательного решения по этому вопросу так и не было принято.