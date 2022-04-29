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2 часа назад

Bloomberg: Мьянма ведет переговоры с Россией по импорту топлива

ТАСС

Власти Мьянмы ведут переговоры с Россией по поставкам в республику российского топлива. Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, в Нейпьидо надеются таким образом улучшить ситуацию с отключением электроэнергии в стране.

Мьянма ведет переговоры с Россией по импорту топлива
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Чтобы убедиться, что мы можем импортировать достаточное количество топлива по разумной цене, мы ведем переговоры с Россией и некоторыми другими странами, - цитирует агентство представителя Государственного административного совета Мьянмы Зо Мин Туна. - Мы надеемся, что с июня мы увидим ощутимые улучшения в решении проблемы отключения электроэнергии и сможем решить эту проблему во втором полугодии".

По словам Зо Мин Туна, Мьянма остановила работу некоторых электростанций из-за резкого роста цен на сжиженный природный газ, который в последние месяцы достиг рекордного уровня. Кроме того, вооруженные антиправительственные группировки нарушили работу линий электропередачи.

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