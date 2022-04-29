Мьянма ведет переговоры с Россией по импорту топлива

"Чтобы убедиться, что мы можем импортировать достаточное количество топлива по разумной цене, мы ведем переговоры с Россией и некоторыми другими странами, - цитирует агентство представителя Государственного административного совета Мьянмы Зо Мин Туна. - Мы надеемся, что с июня мы увидим ощутимые улучшения в решении проблемы отключения электроэнергии и сможем решить эту проблему во втором полугодии".