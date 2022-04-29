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1 час назад

Ирландия задумалась передать Украине изъятые у России активы

Елена Прошина

Глава МИД Ирландии Саймона Ковени заявил, что страна намерена направить более 1 млрд евро из замороженных активов России на восстановление Украины. Об этом пишет радио Sputnik.

Ирландия задумалась передать Украине изъятые у России активы
Фото: ReutersReuters

«Некоторые страны-члены Евросоюза предложили накладывать арест на активы, которые были заморожены в рамках ситуации на Украине, и использовать их в том числе для восстановления Украины. Я открыт к этому предложению», – сказал Ковени.

При этом представители ирландской оппозиции предложили использовать замороженные средства на гуманитарную помощь украинским беженцам, находящимся в республике.

Ранее США заявили о намерении присвоить российские активы. Сейчас юристы федерального правительства США прорабатывают вопрос о том, как это можно сделать законно. Президент США Джо Байден уже направил в Конгресс предложение расширить полномочия правоохранительных органов по аресту и конфискации имущества попавших в санкции российских граждан. Эти средства планируется пустить на военную помощь Украине.

Экономика,Джозеф Байден,ЕС,
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