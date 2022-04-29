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1 час назад

Чехия отказалась платить за газ в рублях

Мария Иванова

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна не будет расплачиваться за российский газ рублями. Об этом сообщает ТАСС.

Чехия отказалась платить за газ в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Фиала сделал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Фиала заявил, что оплата в рублях была бы нарушением санкций.

«Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, если некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно», - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли.

С 1 апреля российским контрагентам по газу предлагается такая схема: они должны перечислить валюту на специальные расчетные счета, открытые в Газпромбанке, сам банк конвертирует валюту в рубли на Мосбирже, затем переведет российскую валюту на счет компании, после чего она сможет расплатиться за газ уже в рублях.

С 27 апреля прямые поставки российского газа в Польшу и Болгарию были полностью приостановлены из-за отказа стран платить по этой схеме.

Источник Bloomberg, близкий к «Газпрому», утверждал, что десять европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты по новой схеме. По словам источника, четыре страны уже заплатили за газ по-новому.

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