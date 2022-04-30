США и Европа нашли способ закрыть «лазейки» в санкциях на российский газ

В Госдепе заявили, что США совместно с Европейским Союзом (ЕС) решили работать над тем, чтобы закрыть «любые возможные лазейки» в санкциях, дающие возможность покупать российский газ. Об этом пишет РИА Новости.

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Как заявил советник госдепартамента Дерек Шолле, сейчас России будет трудно найти альтернативных покупателей для ее энергоресурсов.

«В ближайшее время Китай также не будет хорошим вариантом, учитывая отсутствие инфраструктуры, позволяющей России поставлять свой газ в эту страну», — отметил представитель ведомства.

По его словам, страны Европы дали понять, что собираются отказаться от российской энергии.

«Многих удивила их готовность начать процесс отказа от российской энергии, но, на мой взгляд, со временем они придут к этому», — отметил Шолле.

Кроме того, он рассказал, что США совместно с Евросоюзом работают над тем, чтобы устранить любые возможные лазейки в санкциях, которые позволяют закупать российский газ.