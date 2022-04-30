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43 минуты назад

США и Европа решили закрыть «лазейки» в санкциях на российский газ

Lenta.ruиещё 3

В Госдепе заявили, что США совместно с Европейским Союзом (ЕС) решили работать над тем, чтобы закрыть «любые возможные лазейки» в санкциях, дающие возможность покупать российский газ. Об этом пишет РИА Новости.

США и Европа нашли способ закрыть «лазейки» в санкциях на российский газ
Фото: ТАССТАСС

Как заявил советник госдепартамента Дерек Шолле, сейчас России будет трудно найти альтернативных покупателей для ее энергоресурсов.

«В ближайшее время Китай также не будет хорошим вариантом, учитывая отсутствие инфраструктуры, позволяющей России поставлять свой газ в эту страну», — отметил представитель ведомства.

По его словам, страны Европы дали понять, что собираются отказаться от российской энергии.

«Многих удивила их готовность начать процесс отказа от российской энергии, но, на мой взгляд, со временем они придут к этому», — отметил Шолле.

Кроме того, он рассказал, что США совместно с Евросоюзом работают над тем, чтобы устранить любые возможные лазейки в санкциях, которые позволяют закупать российский газ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США решили добиться поставок газа Европе за пределами РФ. По ее словам, американские власти на протяжении нескольких месяцев работали над тем, чтобы увеличить предложение природного газа и варианты для европейских стран, которые полагались на Россию в плане поставок природного газа.

Зеленский обратился к Европе с предложением по газу

Экономика,Администрация США,Госдеп США,ЕС,
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