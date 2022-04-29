Зеленский придумал схему получения газа из Европы

"Все понимают, что где-то мы можем помочь другим европейским государствам. Где-то Греции, кому-то еще может не хватать электрической энергии, наша генерация очень поможет. Да, есть технические сложности пока что, сложности из-за того, что у нас война, мы не можем очень быстро развиваться, помочь и технически ввести эти возможности для многих стран. Например, технически если подготовиться, и той самой Молдавии, и Румынии, другим странам мы реально поможем с этим", - заявил украинский лидер.