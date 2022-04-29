Зеленский придумал схему получения газа из Европы

Украина хочет получать из Европы недостающие объемы газа, предоставляя взамен электроэнергию. Об этом в пятницу заявил ее президент Владимир Зеленский.
"Мы с радостью будем давать возможность не зависеть от России и давать электрическую энергию, и, с другой стороны, мы на взаимных дружественных отношениях можем получать тот недостаточный для нас объем газа, например, из Европы. Давать электроэнергию - получать газ", - сказал Зеленский в интервью польским СМИ, запись которого была опубликована в пятницу в его Telegram-канале.
"Такие вещи планируются, наши министры и все соответствующие руководители тех или иных нефтегазовых компаний начали общаться", - добавил он.
По словам президента, на Украине очень большие объемы атомной генерации, поэтому Киев сможет продавать электрическую энергию по незавышенным ценам. При этом он признает, что Украина в данный момент технически не готова реализовать такие поставки в европейские страны.
"Все понимают, что где-то мы можем помочь другим европейским государствам. Где-то Греции, кому-то еще может не хватать электрической энергии, наша генерация очень поможет. Да, есть технические сложности пока что, сложности из-за того, что у нас война, мы не можем очень быстро развиваться, помочь и технически ввести эти возможности для многих стран. Например, технически если подготовиться, и той самой Молдавии, и Румынии, другим странам мы реально поможем с этим", - заявил украинский лидер.
За счет поставок электроэнергии в Европу Зеленский рассчитывает также возместить дефицит украинского бюджета.
"Нам помогут страны, потому что у нас финансовый дефицит на сегодня. У нас на сегодня где-то €5-7 млрд в месяц. Это то, чего не хватает просто на заработную плату. И поэтому нам тоже нужна генерация этих денег", - добавил он.
В феврале 2021 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев планирует отсоединиться от белорусской и российской энергосистем до конца 2023 года и интегрироваться в европейскую. В феврале этого года Украина заявила о решении отказаться от возвращения в объединенную энергетическую систему с Россией и Белоруссией. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, тестирование автономной работы украинской энергосистемы 24-26 февраля прошло успешно и доказало "способность работать в изолированном режиме". 16 марта Зеленский заявил, что объединение украинской и европейской энергосистем завершилось.