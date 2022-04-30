В Италии заявили о «ловушке» для евро

Евро может значительно пострадать в актуальной макроэкономической ситуации из-за более жесткой денежной политики США и зависимости Европы от поставок энергоносителей из России. С таким мнением выступил Андреа Мураторе в статье, опубликованной на сайте проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale.