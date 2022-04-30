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1 час назад

В Италии заявили о «ловушке» для евро

Lenta.ru

Евро может значительно пострадать в актуальной макроэкономической ситуации из-за более жесткой денежной политики США и зависимости Европы от поставок энергоносителей из России. С таким мнением выступил Андреа Мураторе в статье, опубликованной на сайте проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale.

В Италии заявили о «ловушке» для евро
Фото: ReutersReuters

Автор материала заявил, сейчас США распространяют издержки высокой инфляции в стране на остальной мир. Мураторе полагает, что Соединенные Штаты используют позицию Евросоюза, который поддерживает санкции против России и берет на себя финансовые риски.

Желающих получать зарплату в долларах или евро стало больше

Экономика,ЕС,
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