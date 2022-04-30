Опрос: 58,6% опрошенных считают, что санкции подстегивают развитие экономики РФ

Аналитическая компания Vox Populi провела онлайн-опрос 2880 человек старше 18 лет, согласно которому 58,6% опрошенных назвали санкции «подстегивающими развитие российскую экономики».

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27,9% респондентов заявили, что санкции окажут негативное влияние на экономику РФ.

По словам 77,5% опрошенных, РФ сможет продолжить свое развитие в случае сокращения или разрыва связей с западными странами. 19% респондентов считают, что страна совсем не сможет развиваться в такой ситуации.

Согласно исследованию, 69,1% людей считают, что власти РФ в основном смогут справиться с тем ущербом, который санкции нанесли экономике страны. 23% отметили, что у правительства ничего не получится.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пик годовой инфляции в России будет в конце 2022 года.