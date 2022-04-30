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35 минут назад

Украинское правительство заморозило цену на газ для населения

Lenta.ru

Украинское правительство до 1 октября заморозило цену на газ для населения, сообщает РИА Новости.

Украинское правительство заморозило цену на газ для населения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кабмин принял соответствующее постановление. Цена будет составлять около 8 гривен (почти 19 рублей) за кубометр.

Ранее Bloomberg узнал, что Европейский Союз хочет до конца года отказаться от закупок российской нефти. Уже на следующей неделе может быть утвержден шестой пакет санкций против Москвы.

Запад запустил политику санкций в отношении России после того, как 24 февраля президент Владимир Путин начал специальную военную операцию на территории Украины.

Экономика,Владимир Путин,Правительство Украины,ЕС,
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