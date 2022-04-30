Украинское правительство заморозило цену на газ для населения

Украинское правительство до 1 октября заморозило цену на газ для населения, сообщает РИА Новости.

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Кабмин принял соответствующее постановление. Цена будет составлять около 8 гривен (почти 19 рублей) за кубометр.

Ранее Bloomberg узнал, что Европейский Союз хочет до конца года отказаться от закупок российской нефти. Уже на следующей неделе может быть утвержден шестой пакет санкций против Москвы.