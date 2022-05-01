Европе предрекли полтора года мучений

У Европы нет достаточного количества альтернатив, чтобы избежать проблем и при этом обойтись без российского природного газа, пишут СМИ.

Фото: Reuters Reuters

Washington Post подчеркивает, что «согласно почти любому сценарию, следующие 18 месяцев станут мучительным временем для Европы». Указывается, что «последствия высоких цен распространятся по всему миру». Страны «будут бороться за обеспечение энергией своих заводов, отоплением своих домов и поддержания работы своих электростанций», передает ТАСС.

По мнению издания, «в ближайшей перспективе» нет «достаточного количества альтернатив, чтобы избежать серьезных экономических потерь предстоящей зимой, если Россия прекратит поставки» газа. Эксперт из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Эдвард Чоу полагает, что нынешний объем мировых поставок газа не претерпит критических изменений.

Washington Post пишет, что «Германия, экономический двигатель Европы, оказалась особенно неподготовленной» к отказу от российского газа. Прежде более половины поставок природного газа она получала из России, сейчас – 35%, но «выйти на нулевой уровень потребления российского газа» Германия на данный момент не может. Эксперты полагают, что без российского природного газа Германию может ждать «более глубокая рецессия, чем прогнозирует» ЦБ страны.