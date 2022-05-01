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40 минут назад

Херсонская область Украины перешла в рублевую зону

Майк Габриелян

Херсонская область с 1 мая начала перешла в рублевую зону. Об этом сообщил зампред региональной администрации Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

Херсонская область Украины перешла в рублевую зону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По плану переходный период займёт до четырёх месяцев. В это время в регионе будут ходить рубль и гривна.

«Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», - сказал Стремоусов.

По данным региональных властей, организацией наличных и безналичных кассово-денежных расчётов будет заниматься российский Международный расчётный банк, у которого есть опыт работы в Донецкой и Луганской республиках.

Сейчас под контролем России находятся вся Херсонская область и приазовская часть Запорожской области бывшего СССР. Там запущено вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом и другими регионами России.

Киев перестал выплачивать пенсии Херсонской области

В регионе будут использовать два языка - украинский и русский.

Ранее киевский режим отключил Херсонскую область от мобильной связи. Эксперты говорят, что в ближайшее время в области появятся операторы из республик Донбасса и России.

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