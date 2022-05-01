Херсонская область Украины перешла в рублевую зону

Херсонская область с 1 мая начала перешла в рублевую зону. Об этом сообщил зампред региональной администрации Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.
По плану переходный период займёт до четырёх месяцев. В это время в регионе будут ходить рубль и гривна.
«Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», - сказал Стремоусов.
По данным региональных властей, организацией наличных и безналичных кассово-денежных расчётов будет заниматься российский Международный расчётный банк, у которого есть опыт работы в Донецкой и Луганской республиках.
Сейчас под контролем России находятся вся Херсонская область и приазовская часть Запорожской области бывшего СССР. Там запущено вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом и другими регионами России.
В регионе будут использовать два языка - украинский и русский.
Ранее киевский режим отключил Херсонскую область от мобильной связи. Эксперты говорят, что в ближайшее время в области появятся операторы из республик Донбасса и России.