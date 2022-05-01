Десять стран Европы открыли счета для оплаты российского газа в рублях

«Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли. <...> Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому, что в Европе сейчас "быть хорошим для Европы" означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», - рассказал Гергей Гуйяш.