Десять стран Европы открыли счета для оплаты российского газа в рублях

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth заявил, что, кроме Венгрии, еще девять стран открыли счета в российском банке с тем, чтобы оплачивать газ по предложенной Москвой схеме. Об этом пишет РИА «Новости».
«Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли. <...> Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому, что в Европе сейчас "быть хорошим для Европы" означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», - рассказал Гергей Гуйяш.
Он отметил, что Европейский союз пока не ввел эмбарго на поставки российского газа, вопросы оплаты регулируются гражданско-правовым договором между странами и компаниями.
Представитель кабинета министров Венгрии Гергей Гуляш заявил ранее, что ЕС следует прислушаться «к голосу разума» и не вводить ограничительные меры против импорта нефти и газа из РФ.