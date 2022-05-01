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58 минут назад

Десять стран Европы открыли счета для оплаты российского газа в рублях

Илья Родин

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth заявил, что, кроме Венгрии, еще девять стран открыли счета в российском банке с тем, чтобы оплачивать газ по предложенной Москвой схеме. Об этом пишет РИА «Новости».

Десять стран Европы открыли счета для оплаты российского газа в рублях
Фото: ReutersReuters

«Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли. <...> Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому, что в Европе сейчас "быть хорошим для Европы" означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», - рассказал Гергей Гуйяш.

Он отметил, что Европейский союз пока не ввел эмбарго на поставки российского газа, вопросы оплаты регулируются гражданско-правовым договором между странами и компаниями.

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Представитель кабинета министров Венгрии Гергей Гуляш заявил ранее, что ЕС следует прислушаться «к голосу разума» и не вводить ограничительные меры против импорта нефти и газа из РФ.

Экономика,Виктор Орбан,ЕС,
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