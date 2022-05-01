В ООН заявили о «застрявших» в украинских портах миллионах тонн зерна

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Германии Мартин Фрик заявил в интервью агентству dpa, что в украинских портах и на судах находятся почти 4,5 млн тонн зерна. Но из-за сложившейся ситуации нет возможности вывезти их из страны. Об этом пишет «Прайм».

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«На данный момент почти 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах и на судах, и его невозможно использовать», - отметил он.

Он подчеркнул, что «мир остро нуждается» в продовольствии с Украины, необходимо сделать все возможное для того, чтобы «смягчить глобальный продовольственный кризис», но при этом важно понимать, что жители государства также не должны голодать.