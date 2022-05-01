Раскрыты подробности европейского эмбарго на российскую нефть

В Евросоюзе предложили странам-членам постепенный отказ от импорта российской нефти в рамках нового пакета санкций, сообщило агентство AFP. Новые рестрикции могут быть представлены на рассмотрение странам-участницам уже 4 мая.

ЕС предложит поэтапный отказ от сырья в течение шести-восьми месяцев. Однако некоторые страны ЕС все еще выступают против запрета на импорт нефти из России, — передаёт агентство.

По его информации, запрет на импорт российских энергоресурсов стал более вероятным после того, как Германия, до этого сопротивлявшаяся идее, изменила свое решение. Тем не менее в стане ЕС всё ещё остаются противники введения эмбарго, однако конкретных государств не называется.

Газета New York Times ранее написала, что страны Европейского союза могут одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть в начале мая. Сейчас документ находится в процессе подготовки в Еврокомиссии, после чего подписанные директивы передадут послам ЕС на одобрение.