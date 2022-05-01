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45 минут назад

Стали известны подробности европейского эмбарго на российскую нефть

News.ru

В Евросоюзе предложили странам-членам постепенный отказ от импорта российской нефти в рамках нового пакета санкций, сообщило агентство AFP. Новые рестрикции могут быть представлены на рассмотрение странам-участницам уже 4 мая.

Раскрыты подробности европейского эмбарго на российскую нефть
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

ЕС предложит поэтапный отказ от сырья в течение шести-восьми месяцев. Однако некоторые страны ЕС все еще выступают против запрета на импорт нефти из России, — передаёт агентство.

По его информации, запрет на импорт российских энергоресурсов стал более вероятным после того, как Германия, до этого сопротивлявшаяся идее, изменила свое решение. Тем не менее в стане ЕС всё ещё остаются противники введения эмбарго, однако конкретных государств не называется.

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Газета New York Times ранее написала, что страны Европейского союза могут одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть в начале мая. Сейчас документ находится в процессе подготовки в Еврокомиссии, после чего подписанные директивы передадут послам ЕС на одобрение.

Помощник немецкого канцлера по экономическим вопросам Йорг Кукис сообщил, что Германия выступает за введение полного эмбарго на российскую нефть. Однако потребуется несколько месяцев, чтобы подготовиться к прекращению поставок.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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