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44 минуты назад

СМИ: экономику ФРГ может ждать рецессия при эмбарго на импорт энергоносителей из РФ

Елена Прошина

Германию может ждать рецессия в случае прекращения поставок энергоносителей из России и связанных с этим последствий, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал N-tv.

Экономике ФРГ пригрозили рецессией из-за политики в отношении РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как считают ведущие экономисты страны, в случае введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов возможен дальнейший рост цен, падение реальной заработной платы из-за увеличения уровня инфляции и негативная динамика на рынке труда.

«Без эмбарго на поставки энергоресурсов экономика Германии все равно должна заметно вырасти в этом году. Однако с учетом серьезных негативных рисков все может сложиться иначе», — сообщила главный экономист государственной банковской группы KfW Фрици Кёлер-Гайб.

По её словам, в настоящее время на экономику ФРГ негативно влияет целый комплекс факторов, включая сбои в цепочках поставок, вызванные проблемами в Китае, действующие ограничения из-за заболеваемости коронавирусом, нехватка квалифицированных специалистов и стремительный рост цен, обусловленный ситуацией на Украине.

«Следует ожидать, что цены на энергоносители останутся на высоком уровне. Это серьезный вызов для конкурентоспособности в долгосрочной перспективе», — заявила член совета по экономическому развитию при правительстве Германии Вероника Гримм

Она считает необходимым ускорить вложение денежных средств в производство возобновляемой энергии в Германии.

Экономика,
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