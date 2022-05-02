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1 час назад

В Европе заявили о росте уровня запасов газа

Lenta.ruиещё 1

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по итогам экстренного совета министров энергетики стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе заявила, что уровни запасов газа в Европе растут. Ее слова приводит ТАСС.

В Европе заявили о росте уровня запасов газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Симсон указала, что Евросоюз в настоящее время получает сжиженный природный газ (СПГ) в рекордных объемах, возможности терминалов загружены практически на сто процентов.

Еврокомиссар добавила, что поставки на прошлой неделе достигли 0,4 миллиарда кубических метров в день. Уровень заполнения газохранилищ в Европе составляет 32 процента и растет во всех странах.

Ранее Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия считает нарушением антироссийских санкций оплату газа за рубли. Она сообщила, что в настоящее время рисков для снабжения европейских стран топливом нет, однако предложила им готовиться к возможности прерывания поставок.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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