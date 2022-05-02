Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
54 минуты назад

Вице-премьер: Молдавия готова к прекращению поставок газа из РФ

Национальная Служба Новостей

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика готова к ситуации, если «Газпром» прекратит поставки газа. Об этом сообщает РИА новости.

В Молдавии заявили о готовности к прекращению поставок газа из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спыну также сообщил, что у Молдавии есть в резерве около 24 млн кубометров газа, которого должно хватить на месяц летнего потребления, если Россия прекратит поставку газа в республику.

По его словам, правительство республики так и не получило ответа от «Газпрома» на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Молдавией.

В Молдавии сделали заявление о поставках российского газа

В октябре 2021 года компании «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет.

Экономика,Андрей Спыну,Газпром,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители