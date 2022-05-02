В Молдавии заявили о готовности к прекращению поставок газа из РФ

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика готова к ситуации, если «Газпром» прекратит поставки газа. Об этом сообщает РИА новости.

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Спыну также сообщил, что у Молдавии есть в резерве около 24 млн кубометров газа, которого должно хватить на месяц летнего потребления, если Россия прекратит поставку газа в республику.

По его словам, правительство республики так и не получило ответа от «Газпрома» на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Молдавией.