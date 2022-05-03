Чехия отказалась выполнять ультиматум Путина

Прага не готова платить за российский природный газ рублями, а также страна будет намерена отказаться от закупок российской нефти к концу текущего года при определенных условиях. Об этом заявил глава Минпромторга Йозеф Сикела.

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«Чехия и далее намерена платить за газ в евро, тем более что большую его часть мы закупаем на западноевропейских биржах. Единственной чешской фирмой, закупающей газ непосредственно в РФ, является энергетическая компания ?ЕZ, которая платит и далее будет платить в евро», — сказал Сикела журналистам по окончании встречи в Брюсселе министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики, передает РИА «Новости».

По словам министра, страна готова поддержать предложение о прекращении, к концу текущего года закупок нефти из России странами Евросоюза. Но только в случае, если будут реализованы планы о совместных закупках энергетического сырья, а также, если Евросоюз будет располагать определенными резервами.