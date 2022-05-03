Европа нашла замену российскому газу

Европейский союз намерен развивать сотрудничество со странами Африки, чтобы заменить импорт природного газа из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Страны Африки, в частности в западной части континента, такие как Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают в значительной степени неиспользованный потенциал сжиженного природного газа», — сообщает агентство со ссылкой на проект документа Евросоюза.

Еврокомиссия может принять решение о развитии взаимоотношений с африканскими странами уже к концу мая, уточняется в статье.

Страны Евросоюза решили отказаться от нефти и газа из России из-за спецоперации Москвы на Украине. Многие государства также ввели антироссийские санкции. Власти РФ отмечали, что ограничения влияют не только на Россию, но и на страны, которые вводят их.