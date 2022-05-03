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50 минут назад

Bloomberg: Европа нашла замену российскому газу

Ura.Ru

Европейский союз намерен развивать сотрудничество со странами Африки, чтобы заменить импорт природного газа из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Европа нашла замену российскому газу
Фото: ReutersReuters

«Страны Африки, в частности в западной части континента, такие как Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают в значительной степени неиспользованный потенциал сжиженного природного газа», — сообщает агентство со ссылкой на проект документа Евросоюза.

Еврокомиссия может принять решение о развитии взаимоотношений с африканскими странами уже к концу мая, уточняется в статье.

Ранее сообщалось, что Запад загнал себя в ловушку из-за антироссийских санкций. По данным Bloomberg, Европа уже сократила потребление российского газа в три раза. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ЕС сможет отказаться от импорта российских энергоресурсов к концу 2022 года.

Страны Евросоюза решили отказаться от нефти и газа из России из-за спецоперации Москвы на Украине. Многие государства также ввели антироссийские санкции. Власти РФ отмечали, что ограничения влияют не только на Россию, но и на страны, которые вводят их.

Экономика,Олаф Шольц,Еврокомиссия,ЕС,
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