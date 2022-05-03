В Японии впервые за 10 лет подорожала лапша из-за срыва поставок из РФ

В Японии из-за конфликта на Украине и срыва российских поставок впервые за десятилетие повысили цены на гречневую лапшу соба. Она делается из гречихи, большую часть которой завозят из России, уточнило Reuters. Местным владельцам кафе и ресторанов пришлось поднять цены на национальное блюдо на 10-15%, поскольку подорожала не только лапша, но и другие ингредиенты для его приготовления.

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По данным агентства, значительная часть гречневой крупы, которая идёт на приготовление лапши, поступает из России. РФ считается крупнейшим производителем гречихи в мире. Импорт российской гречки в Японию не запрещён, однако нестабильность и перебои с доставкой затрудняют и задерживают закупки, написало Reuters.

Также издание отметило, что в цене выросли соевый соус, мука, овощи, используемые для начинки темпура, и даже необходимая для бульона рыба.

«Поставщики сделали всё, что могли, но на этот раз ситуация настолько сложная, что избежать повышения цен не удастся. Есть позиции, которые мне придётся поднять на 10–15%», — пояснил один из владельцев заведений по продаже лапши.

Бизнесмен добавил, что цены на порции собы в его торговых точках варьируются от 290 до 550 иен (157-298 рублей по текущему курсу).

По данным Японской ассоциации соба, в 2020 году Япония произвела только 42% своей потребности в гречке. По данным Министерства сельского хозяйства, этот разрыв восполняется за счёт импорта. При этом Россия считалась третьим по величине источником гречихи с 2018 года. А в 2021 году РФ поднялась на второе место, вытеснив Китай.