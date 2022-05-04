Италия начала закачивать рекордные объемы российского газа

По информации итальянского издания, в первые дни месяца поток газа в среднем был вдвое больше, чем на на прошлой неделе, и почти в три раза больше, чем за неделю до этого. В газете пишут, то данный тренд объясняется во многом колебаниями цен и их увеличением по спотовым контрактам из-за событий на Украине и прекращения поставок энергоносителей в Польщу и Болгарию. Отмечается, что задачей Италии на данный момент является максимально заполнить хранилища для обеспечения будущего отопительного сезона.