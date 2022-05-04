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47 минут назад

Италия начала закачивать рекордные объемы российского газа

Lenta.ruиещё 2

Италия с начала мая начала закачивать рекордные объемы российского газа. Об этом сообщает Corriere Della Sera со ссылкой на данные операторов газопроводов, обслуживающих маршруты через Украину.

Италия начала закачивать рекордные объемы российского газа
Фото: ТАССТАСС

По информации итальянского издания, в первые дни месяца поток газа в среднем был вдвое больше, чем на на прошлой неделе, и почти в три раза больше, чем за неделю до этого. В газете пишут, то данный тренд объясняется во многом колебаниями цен и их увеличением по спотовым контрактам из-за событий на Украине и прекращения поставок энергоносителей в Польщу и Болгарию. Отмечается, что задачей Италии на данный момент является максимально заполнить хранилища для обеспечения будущего отопительного сезона.

С утра 27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Поводом для прекращения прокачки стал отказ указанных стран платить в рублях.

Президент России Владимир Путин 23 марта потребовал внести изменения в действующие газовые контракты с недружественными странами и перевести их на рублевую форму оплаты.

Экономика,Владимир Путин,Газпром,
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