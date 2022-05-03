Bloomberg: Россия смогла избежать дефолта в последний день

Российские долларовые платежи по двум облигациям дошли до получателей-инвесторов, тем самым страна избежала дефолта. Об этом сообщает «радио Sputnik» со ссылкой на агентство Bloomberg.

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В публикации отмечается, что перевод на сумму $650 миллионов «запутался в широкомасштабных санкциях», но средства дошли до адресатов за 11 часов до истечения крайнего срока погашения.

Агентство подчеркивает, что крупные международные клиринговые палаты получили и обработали платежи по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.

При этом, несмотря на текущую ситуацию РФ «может столкнуться с более серьезными препятствиями в течение нескольких недель», поскольку 25 мая истекает действие генеральной лицензии OFAC США, которая позволяет получать выплаты от Банка России, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ, утверждает в публикации.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у Минфина есть все ресурсы для выполнения своих обязательств, и поэтому о дефолте «речь не может идти».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.