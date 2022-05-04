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48 минут назад

Стало известно, что может ослабить курс рубля

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Инвестиционный стратег Павел Веревкин заявил, что ослабить рубль может только сокращение мер валютного контроля. Сейчас, по его словам, рубль укрепляется и продолжит эту тенденцию в первой половине мая.

Стало известно, что может ослабить курс рубля
Фото: ТАССТАСС

"Укрепление рубля связано со структурными изменениями в балансе спроса и предложения. С одной стороны, у нас явное снижение спроса на доллар в связи с обвальным падением импорта из-за санкций, логистических проблем и ухода иностранных компаний", – цитирует «Прайм» эксперта.

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Веревкин не исключил, что россияне смогут увидеть курс в районе 68 рублей за доллар.

Ранее "СП" писала, что на фоне санкций Запада спрос на евро значительно снизился, а предложение от экспортеров остается стабильно высоким. Поэтому евро стабильно слабеет к рублю.

Экономика,Прогноз эксперта,
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