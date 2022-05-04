Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
28 минут назад

Стало известно о планах России финансировать газопровод в Африке

Lenta.ru

Стало известно о планах России финансировать газопровод с Марокко. Об этом заявил министр энергетики Нигерии Чиф Тимпире Сильва, пишет Reuters.

Стало известно о планах России финансировать газопровод в Африке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, российские представители посетили офис министра на прошлой неделе.

«Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят инвестировать в проект», — заявил он журналистам.

Газопровод, по его словам, свяжет Африку с Европой, а его длина составит 5,660 километров и сделает его длиннейшим в мире. По словам Тимпире Сильва, администрация президента Нигерии Мухаммада Бухари намерена начать строительство до мая 2023 года, до гонца истечения его президентского срока. Предварительную стоимость министр не сообщил. Планы о строительстве власти Нигерии и Марокко анонсировали еще в 2016 году.

Ранее стало известно, что Россия приостановила поставки природного газа в Польшу. 26 апреля власти Польши наложили санкции на «Газпром». Правительство решило действовать самостоятельно и наложило ограничения независимо от санкций Евросоюза.

Экономика,Газпром,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители