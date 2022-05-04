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39 минут назад

Власти Шри-Ланки анонсировали признание платежной системы «Мир»

Лера Букина

Власти Шри-Ланки планируют в 2022 году признать российскую платежную систему «Мир». Об этом заявила в интервью ТАСС посол Шри-Ланки в России, профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге во время рабочей поездки в Екатеринбург.

Шри-Ланка признает платежную систему «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы работаем над вопросом, чтобы карта «Мир» присоединилась к тем картам, которые можно активно использовать по прибытии к нам в страну. Этот вопрос решен. В этом году она заработает», - подчеркнула она.

По словам дипломата, перелеты на шриланкийских авиалиниях уже можно оплачивать в рублях.

6 марта Visa и Mastercard приняли решение об уходе с российского рынка после начала объявленной президентом Владимиром Путиным спецоперации на Украине. Сервисы Apple Pay и Google Pay также больше не работают с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard.

В пресс-службе Mastercard заявили, что решение приостановить сетевые операции было принято из-за введения антироссийских санкций. При этом карты Visa и Mastercard продолжают работать в России, поскольку обработка транзакций через них была переведена на процессинговые мощности Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».

ЦБ ранее сообщил, что в реестр платежных систем внесен новый участник — Hello. Транскапиталбанк является оператором услуг новой системы. По состоянию на 1 февраля он находился на 38-м месте по активам среди российских банков. На сайте самой системы указано, что Hello представляет собой совокупность платежных сервисов и организаций для переводов денег.

Экономика,Владимир Путин,Visa,Транскапиталбанк,НСПК,Google,Apple,
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