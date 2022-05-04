Эксперт назвал сроки восстановления Россией объемов экспорта нефти

«По косвенным данным зарубежных консалтинговых компаний, это позволило увеличить поставки российской нефти на мировые рынки примерно на 300 тысяч баррелей в сутки, по сравнению с показателями, которые были в марте. Это значит, что условный «серый» экспорт российской нефти начал развиваться, и российская нефть в таком формате начала отыгрывать те потери и ограничения, которые наблюдались в марте. Если эта тенденция сохранится, то в мае экспорт российской нефти может восстановиться до значений, которые отмечались в первые два месяца 2022 года. То есть в физическом выражении объемы российского экспорта могут восстановиться», – подчеркнул Громов.