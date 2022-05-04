Эксперт назвал сроки восстановления Россией объемов экспорта нефти

Поставки нефти из России на мировые рынки в ближайшее время могут возрасти до уровней начала 2022 года. Такой прогноз дал в интервью радио Sputnik главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
Он подчеркнул, что зарубежные потребители очень заинтересованы в российской нефти, в этой связи трейдеры узнали способ, который поможет обходить ограничения на поставки этого вида топлива из России.
По словам эксперта, пока что ограничения из России в большинстве западных стран можно назвать «имиджевыми». Однако Громов напомнил о новых рестрикциях в отношении «Роснефти» и «Газпромнефти», которые в середине мая вступят в силу в Европе. Он отметил, что нефтетрейдерам удалось найти способ, чтобы застраховать свой бизнес от потенциальных санкций.
«Здесь используется простой формальный прием, когда нефть загружают в танкер в российском порту, но в судовых документах не указывают конечный пункт назначения топлива. Владельцы танкеров и покупатели в принципе имеют право это делать. Никто их не обязывает раскрывать конечный пункт доставки нефти. Но это позволяет российской нефти в мировой статистике отображаться в качестве нефти с неясным пунктом доставки, с неясным конкретным получателем», – отметил Громов.
Именно эта схема позволит нарастить объемы экспорта российской нефти в мае до показателей начала 2022 года, считает эксперт.
«По косвенным данным зарубежных консалтинговых компаний, это позволило увеличить поставки российской нефти на мировые рынки примерно на 300 тысяч баррелей в сутки, по сравнению с показателями, которые были в марте. Это значит, что условный «серый» экспорт российской нефти начал развиваться, и российская нефть в таком формате начала отыгрывать те потери и ограничения, которые наблюдались в марте. Если эта тенденция сохранится, то в мае экспорт российской нефти может восстановиться до значений, которые отмечались в первые два месяца 2022 года. То есть в физическом выражении объемы российского экспорта могут восстановиться», – подчеркнул Громов.
Ранее газета Financial Times сообщила, что независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае увеличили закупки российской нефти, которая продается с «большими скидками». По данным газеты, рост закупок нефти частными НПС обусловлен отказом государственных трейдеров реализовывать квоты из-за опасения вторичных санкций. В связи с этим они передают квоты частным компаниям, уточняет FT.