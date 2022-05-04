Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

В Госдуме предложили нефтяникам дать новые налоговые льготы

Газета.Ru

Госдума предложила предоставить нефтяникам дополнительные налоговые льготы из-за антироссийских санкций. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на проект протокола комитета ГД по энергетике.

Нефтяникам предложили дать новые налоговые льготы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В комитете предложили пересмотреть значение удельных расходов с 7140 рублей до 8600 рублей с 2022 года при расчете налога на добавленный доход (НДД), изменить формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с учетом подорожания фрахта и ввести мораторий на три года на разработку инициатив, которые могли бы внести дополнительную нагрузку на отрасль.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, в формулы расчета НДД и НДПИ заложены расходы, которые сейчас серьезно выросли. Поэтому необходимо скорректировать действующие налоги согласно текущей рыночной ситуации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что в 2022 году нефтяникам придется менять рынки сбыта, что приведет к затратам на логистику. Также придется выстраивать новые торговые маршруты. Однако нефтяная отрасль является основным источником доходов для государства. Поэтому отрасль может рассчитывать на льготы из-за роста затрат.

Ранее в среду Wall Street Journal сообщил, что Европейский Союз предлагает поэтапное эмбарго на импорт российской нефти. Шестой пакет санкций Евросоюза предполагает отказ от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года. По данным источников газеты, Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта, на аналогичные льготы претендуют Чехия и Болгария.

Экономика,Универ Капитал,Госдума,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители