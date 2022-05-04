Нефтяникам предложили дать новые налоговые льготы

Госдума предложила предоставить нефтяникам дополнительные налоговые льготы из-за антироссийских санкций. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на проект протокола комитета ГД по энергетике.

В комитете предложили пересмотреть значение удельных расходов с 7140 рублей до 8600 рублей с 2022 года при расчете налога на добавленный доход (НДД), изменить формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с учетом подорожания фрахта и ввести мораторий на три года на разработку инициатив, которые могли бы внести дополнительную нагрузку на отрасль.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, в формулы расчета НДД и НДПИ заложены расходы, которые сейчас серьезно выросли. Поэтому необходимо скорректировать действующие налоги согласно текущей рыночной ситуации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что в 2022 году нефтяникам придется менять рынки сбыта, что приведет к затратам на логистику. Также придется выстраивать новые торговые маршруты. Однако нефтяная отрасль является основным источником доходов для государства. Поэтому отрасль может рассчитывать на льготы из-за роста затрат.