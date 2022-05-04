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56 минут назад

Reuters: ЕС разрешит Словакии и Венгрии покупать нефть в России до конца 2023 года

ТАСС

Венгрия и Словакия смогут закупать российскую нефть до конца 2023 года в рамках существующих контрактов в качестве исключения из нефтяного эмбарго, которое предполагает шестой пакет санкций ЕС против РФ. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на источник в Евросоюзе.

ЕС разрешит двум странам покупать российскую нефть
Фото: ReutersReuters

Еврокомиссия в среду внесла предложения о санкциях на рассмотрение постпредов 27 стран ЕС, решение по ним ожидается в конце недели, если не возникнет серьезных разногласий. Шестой пакет ограничений, в частности, предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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