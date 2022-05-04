ЕС разрешит двум странам покупать российскую нефть

Венгрия и Словакия смогут закупать российскую нефть до конца 2023 года в рамках существующих контрактов в качестве исключения из нефтяного эмбарго, которое предполагает шестой пакет санкций ЕС против РФ. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на источник в Евросоюзе.