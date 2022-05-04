Минтранс: в России намечается дефицит пилотов

Министерство транспорта ожидает, что резкий отток пилотов в зарубежные авиакомпании приведет к дефициту летного состава в России. Это следует из текста проекта комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, сообщает «Коммерсант».

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В частности, сейчас Минтранс получает от иностранных авиавластей около 70 запросов в месяц на подтверждение сертификатов российских специалистов. Именно столько пилотов ищут работы за рубежом. Соответственно, если такая тенденция не пойдет на спад или даже усилится, это может привести к нехватке персонала у российских перевозчиков.

«Данные обстоятельства свидетельствуют о высоких рисках нехватки пилотов для обеспечения выполнения объема воздушных перевозок в будущем», - говорится в документе.

В министерстве намерены решить этот вопрос, сделав ставку на молодые кадры. Так, к 2025 году профильные учебные заведения готовы выпускать порядка 800 будущих членов летных экипажей в год.

Тем не менее, в Совете по профессиональным квалификациям воздушного транспорта, который объединяет представителей авиапредприятий, профсоюзов, Минтранса и Росавиации, указывают, что к 2025-му пассажиропоток в России упадет со 111 до 58 млн человек в год. Соответственно, новым специалистам не так просто будет найти себе работу.