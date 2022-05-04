Индия хочет покупать российскую нефть по заниженной цене

Индия хочет покупать у России нефть менее чем за $70 за баррель, чтобы компенсировать риски, связанные с финансированием поставок после введенных против Москвы западных санкций. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщил в среду телеканал NDTV.

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"Индия хочет закупать российскую нефть по цене $70 за баррель, чтобы компенсировать дополнительные препятствия, связанные с обеспечением финансирования поставок", - цитирует телеканал своих собеседников.

Источники напоминают, что цена за баррель эталонной марки Brent в настоящее время составляет около $105.

Как отметил телеканал, поставки российской нефти в Индию не подпадают под санкции, введенные Западом против РФ после начала специальной военной операции на Украине. Однако они осложнились в связи с появившимися ограничительными мерами в области страхования, а также из-за давления США на Нью-Дели. Тем не менее, по данным NDTV, индийские государственные и частные компании импортировали из России с конца февраля 40 млн баррелей нефти, что на 20% больше, чем за весь 2021 год.