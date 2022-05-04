Эксперт оценил возможность отказа ЕС от российской нефти за полгода

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов подверг сомнению намерение Евросоюза отказаться от импорта российской нефти за полгода. Об этом сообщает агентство «Прайм».

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«Шестимесячный отказ от закупок российской нефти всеми странами ЕС выглядит нереалистичным, поскольку альтернативные пути поставок еще не сформированы, инфраструктурные вопросы не решены, запасов в хранилищах недостаточно», — подчеркнул он.

Как отметил эксперт, цены на нефть свидетельствуют о том, что рынок тоже не рассматривает такой сценарий всерьез, «поскольку в противном случае Brent могла бы уже торговаться в районе 120-130 долларов за баррель».

Галактионов уверен, что решение ЕС будет выглядеть иначе. Так, лишь те страны, которые не сильно зависели от российской нефти, заявят об отказе. Другие же будут поэтапно сокращать импорт, уверен он.

«При этом не исключено, что отдельные члены ЕС просто получат исключение из санкций, а план по сокращению поставок будут разрабатывать самостоятельно», — отметил Галактионов.