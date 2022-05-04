Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
29 минут назад

В России оценили возможность дефицита кофе

Лера Букина

Кофе останется на полках российских магазинов, несмотря на некоторые проблемы с доставкой. Об этом заявил ТАСС генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

В России оценили возможность дефицита кофе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проблем с доступом к самому продукту нет, поскольку все страны дружественные, никаких санкций не вводили. <…> Продукция не пропадет из магазинов, она будет присутствовать. Таких опасений нет», - подчеркнул он.

Видео дня

Эксперт также отметил, что цены на кофе растут естественным образом – ситуация не связана с украинским кризисом.

«Текущая ситуация, особенно когда месяц назад изменился курс доллара, дала импульс, поэтому у многих сложилось впечатление, что рост цен в магазинах связан с этими событиями. Но это не так, прежде всего рост цен связан с ростом стоимости кофейного зерна в прошлом году», - указал он.

Чантурия пояснил, что в 2021 году в Бразилии в связи с засухой и заморозками сильно пострадал урожай. Это увеличило биржевые цены на кофе в 2 - 2,5 раза, отметил собеседник. Он обратил внимание на то, что на кофейном рынке срабатывает временной лаг на фоне сделок, совершаемых кофейными операторами по фьючерсным контрактам. Так, в 2021 году, когда текущие цены уже значительно поднялись, операторы исполняли контракты, заключенные еще по старым ценам. Исполнение контрактов, которые были заключены в прошлом году по новой высокой стоимости, пришлось на конец прошлого года и на начало текущего.

Генеральный директор ассоциации, ссылаясь на оценки экспертов, заявил, что по итогам года может произойти снижение спроса на 5-7%. Отказа россиян от кофе ожидать не стоит, однако частота потребления будет снижаться из-за роста цен, указал Чантурия.

Он также заявил, что из-за проблем с логистикой в настоящее время прорабатываются новые схемы доставки, выстраиваются новые цепочки с теми компаниями, которые продолжают работать по российскому логистическому направлению.

Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский назвал «страшилками» информацию о якобы возможном возникновении дефицита кофе на отечественном рынке в связи с санкциями в отношении страны. Предпосылок для возникновения дефицита этого товара на отечественном рынке в долгосрочном плане нет, подчеркнул дипломат.

Экономика,Рамаз Чантурия,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители