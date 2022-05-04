В России оценили возможность дефицита кофе

Кофе останется на полках российских магазинов, несмотря на некоторые проблемы с доставкой. Об этом заявил ТАСС генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

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«Проблем с доступом к самому продукту нет, поскольку все страны дружественные, никаких санкций не вводили. <…> Продукция не пропадет из магазинов, она будет присутствовать. Таких опасений нет», - подчеркнул он.

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Эксперт также отметил, что цены на кофе растут естественным образом – ситуация не связана с украинским кризисом.

«Текущая ситуация, особенно когда месяц назад изменился курс доллара, дала импульс, поэтому у многих сложилось впечатление, что рост цен в магазинах связан с этими событиями. Но это не так, прежде всего рост цен связан с ростом стоимости кофейного зерна в прошлом году», - указал он.

Чантурия пояснил, что в 2021 году в Бразилии в связи с засухой и заморозками сильно пострадал урожай. Это увеличило биржевые цены на кофе в 2 - 2,5 раза, отметил собеседник. Он обратил внимание на то, что на кофейном рынке срабатывает временной лаг на фоне сделок, совершаемых кофейными операторами по фьючерсным контрактам. Так, в 2021 году, когда текущие цены уже значительно поднялись, операторы исполняли контракты, заключенные еще по старым ценам. Исполнение контрактов, которые были заключены в прошлом году по новой высокой стоимости, пришлось на конец прошлого года и на начало текущего.

Генеральный директор ассоциации, ссылаясь на оценки экспертов, заявил, что по итогам года может произойти снижение спроса на 5-7%. Отказа россиян от кофе ожидать не стоит, однако частота потребления будет снижаться из-за роста цен, указал Чантурия.

Он также заявил, что из-за проблем с логистикой в настоящее время прорабатываются новые схемы доставки, выстраиваются новые цепочки с теми компаниями, которые продолжают работать по российскому логистическому направлению.