В Турции назвали последствия для ЕС нефтяного эмбарго против России

В ЕС анонсировали нефтяное эмбарго против России, однако среди стран-членов нет единства в отношении новых санкций. Как отмечает турецкая газета Evrensel, решение ЕС отразится на простых европейцах в виде «непомерного» увеличения счетов за электроэнергию.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 3 мая анонсировал шестой пакет санкций против РФ. Он отметил, что от SWIFT отключат больше российских банков, и добавил, что ЕС «ищет меры, которые повлияют на импорт российской нефти».

По данным The Wall Street Journal, в рамках шестого пакета санкций Евросоюз предлагает поэтапное - в течение шести месяцев - введение эмбарго на импорт российской нефти.

В ЕС рассчитывают, что полное эмбарго на нефтепродукты из РФ заработает к концу 2022 года.

При этом Венгрия и Словакия, две страны, сильно зависящие от поставок трубопроводной нефти, получат право на отказ от российского импорта за 20 месяцев.

В Венгрии ранее говорили, что не поддержат санкции против российских энергоносителей.

Evrensel отмечает, что зеленый свет нефтяному эмбарго дала Германия, которая ранее поставляла 35 процентов необходимой ей нефти из России.

По информации Федерального министерства экономики, доля закупаемой в России нефти в последние месяцы снизилась до 12 процентов. Закупки российского природного газа Германий сократились с 55 до 35 процентов.

Несмотря на это, проблемы в случае введения нефтяного эмбарго будут ощущаться особенно остро в таких странах, как Нидерланды, Германия и Италия, которые получают много нефти из России, отмечает Evrensel.

По версии издания, стремление ЕС удовлетворять половину своей потребности в нефти за счет других стран приведет к росту цен на мировом рынке нефти.